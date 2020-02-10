Лучших скалолазов выбрали в Бресте

В Бресте прошли соревнования по альпинизму. Горы имитировала специальная трасса. Покорить ее приехали более 50 белорусских и российских спортсменов. Они разбились на команды. Испытания - в парной связке. Одно из самых экстремальных - восхождение вслепую. Глазами скалолаза становился его напарник и подсказывал, какие участки нужно обойти. Самому младшему из участников - 18 лет, а старшему - 45.



Скалодром в Бресте - один из лучших в стране. В прошлом году брестские альпинисты подняли Пламя мира на вершину Монблана.



