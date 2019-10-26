Лучших следователей выбрали в Гомельской области

Среди участников молодые специалисты, стаж которых менее двух лет. Жюри оценивало знания законодательной базы, физическую подготовку и работу на месте преступления. Обнаружить следы правонарушителей и зафиксировать их на фотокамеру надо было за определенное время. А это показатель оперативности. На конкурсные места происшествия выехала и Анна Ковалева.



На борьбу с преступностью они идут с фотоаппаратами и линейками. И, как ни странно, даже такие банальные вещи иногда помогают поймать преступника. Насколько хорошо это делают следователи Гомельской области, показал профессиональный конкурс молодых сотрудников.



Мастерство демонстрируют на таких локациях. Например, это, по легенде, гараж. Скорее всего здесь была нарколаборатория. Сохранились следы, и именно они могут привести к преступнику.



А на этой площадке накануне двое распивали спиртное. Вечер для хозяина квартиры закончился трагически. Его гость совершил убийство и вынес из дома все ценные вещи. Но об этом конкурсанты должны догадаться сами по результатам осмотра места преступления. Задача - зафиксировать все детали происшествия и составить фототаблицу.



Кстати, почти половина участников - представительницы прекрасного пола. И как показывает статистика, в рядах следователей их становится только больше. Причем девушки не из боязливых. Любое преступление разложат по фактам за считанные минуты.



Кроме знания законодательства, криминального права и криминалистики, конкурсанты должны были продемонстрировать свою физическую подготовку. Их ждала сдача нормативов по бегу, подтягиванию и владению боевыми приемами.



За право быть лучшими в регионе следователи боролись несколько дней. Победители в ноябре представят Гомельскую область на республиканских соревнованиях в Минске.



