Лучших сотрудников МЧС наградили в Минске

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Это простые люди, простые белорусы из наших городов, деревень, из города Минска, которые обучались, получали образование или пришли из других учреждений и профессионально выполняют свой служебный долг во имя своего Отечества, во имя тех граждан, которым они служат. Это не высокопарные слова, это история спасения человеческой жизни.