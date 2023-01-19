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Лучших сотрудников МЧС наградили в Минске
У белорусских спасателей 19 января профессиональный праздник. Президент Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений.
Сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны наградили лучших. 30 сотрудников МЧС получили воинские звания, госнаграды, медали "За заслуги". За минувший год удалось уменьшить количество погибших на пожарах и на воде во многом благодаря усилению технической базы спасателей и, конечно, кадрам.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Это простые люди, простые белорусы из наших городов, деревень, из города Минска, которые обучались, получали образование или пришли из других учреждений и профессионально выполняют свой служебный долг во имя своего Отечества, во имя тех граждан, которым они служат. Это не высокопарные слова, это история спасения человеческой жизни.
Белорусские спасатели 24 часа в сутки 7 дней в неделю на посту и даже в свой профессиональный праздник.
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