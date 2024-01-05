3.41 RUB
3.48 USD
3.58 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииРегионыПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лучших социальных работников поздравили в минском Дворце культуры
День социального работника отмечают в Беларуси. Поздравления с профессиональным праздником направил Президент. Торжественные мероприятия прошли во всех регионах страны. Одно из самых масштабных - концерт в минском Дворце культуры. Поздравления от министра труда и соцзащиты и мэра. Молодежь посвятили в профессию, а тем, кто в ней уже давно и успешно - признание и награды.
Есть работа непосредственно с людьми с инвалидностью. К нам ходит примерно 30 человек, а зачислено 70. К каждому нужно найти индивидуальный подход. От этих людей идет очень большая отдача. Каждый день иду на работу с большим удовольствием, хоть бывает и сложно.
105 лет социальной службе. Многое уже сделано, но на "Год качества" планы масштабные. Это касается и условий работы, и качества услуг. Также сегодня подвели итоги конкурса лучших идей. Было более 300 заявок, лучшие презентовали в фойе Дворца культуры. Это мобильное приложение для работников, умные устройства-помощники для пожилых. Начнет работу и интернет-портал соцуслуг.
Новый подход - это доставка инвалидов, пожилых людей в территориальные центры. Также это подвоз работников домов-интернатов, которые находятся далеко от населенных пунктов. А с 1 октября мы уже не дома-интернаты, а социальные пансионаты.
В стране 91 социальный пансионат. Более 300 реабилитационных центров. В июле после реконструкции заработает центр "Росток".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Два дня в ритме "Марафона единства" жила Лида. Собрали все краски праздника
Огромная порция каши, парад автомобилей, семейный забег. Кобрин принимает "Берестейские сани - 2025"
Минск полностью обеспечен артезианской водой. Что говорят жители столицы?
Бекета: К концу 2025 года все жители Беларуси будут обеспечены качественной питьевой водой
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все