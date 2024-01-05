Лучших социальных работников поздравили в минском Дворце культуры

Есть работа непосредственно с людьми с инвалидностью. К нам ходит примерно 30 человек, а зачислено 70. К каждому нужно найти индивидуальный подход. От этих людей идет очень большая отдача. Каждый день иду на работу с большим удовольствием, хоть бывает и сложно.

Екатерина Шабан, специалист по социальной работе территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района г. Минска