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Лучших специалистов городского центра здоровья в Минске наградили по случаю юбилея
Минскому городскому центру здоровья - 100! Именно столько лет специалисты учреждения стоят на страже здоровья жителей столицы. Занимаются информированием населения, профилактикой инфекционных и других заболеваний, сохранением и укреплением здоровья. Центр активно участвует в профилактических акциях. Сейчас реализуют 11 проектов. По случаю юбилея городского центра здоровья сегодня наградили лучших специалистов. Благодарности за самоотверженный труд получили более 30 человек.
Основа профилактической деятельности центра - проект "Минск - здоровый город", который действует до 2024 года. Также городской центр здоровья сейчас активно реализует пилотный проект "Вакцина для жизни", направленный на профилактику COVID-19.
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