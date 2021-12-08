Лучших студотрядовцев наградили в Минске

Марафон студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство" финишировал в белорусской столице. В нем приняли участие около тысячи волонтеров. Строительные и педагогические отряды, с медицинским и экологическим уклоном. Лучших активистов наградили в десяти номинациях. Мероприятие прошло во Дворце культуры железнодорожников. Только в этом году Минская городская организация БРСМ в составе студенческих отрядов трудоустроила более 9 тысяч человек по всей Беларуси.