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Лучших студотрядовцев наградили в Минске

Марафон студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство" финишировал в белорусской столице. В нем приняли участие около тысячи волонтеров. Строительные и педагогические отряды, с медицинским и экологическим уклоном. Лучших активистов наградили в десяти номинациях. Мероприятие прошло во Дворце культуры железнодорожников. Только в этом году Минская городская организация БРСМ в составе студенческих отрядов трудоустроила более 9 тысяч человек по всей Беларуси.

Республиканский марафон студотрядов стартовал 15 сентября, накануне Дня народного единства. Тогда во Дворце Республики собрались более 3 тысяч молодых активистов со всей страны.

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