По случаю профессионального праздника лучших связистов Беларуси наградили за безукоризненную службу и самоотверженный труд. Торжественная церемония прошла на базе 86-й бригады связи в Минском районе. Почетные грамоты и благодарности получили почти три десятка военнослужащих-связистов. В торжественном мероприятии приняли участие также ветераны Вооруженных Сил, личный состав и учащиеся Суворовского военного училища. Напомним, в этом году исполняется 102 года со дня образования войск связи.



Внедрение современных информационных технологий и почитание традиций -это то, что сейчас составляет основу работы войск связи. Во время праздника гости смогли ознакомиться с образцами военной техники и вооружения. Посетили они и местный музей. В нем около тысячи редких экспонатов, старейшему более70 лет.