Лучших в профессии женщин и многодетных мам отметили в Гродненской области

Поздравления с наступающим весенним праздником звучали сегодня в адрес представительниц прекрасного пола Гродненского региона. В облисполкоме состоялся торжественный прием в честь женщин, достигших высоких результатов в работе и внесших существенный вклад в развитие региона и страны в целом.

Среди приглашенных были и многодетные мамы. Им вручили заслуженные награды - ордена Матери. В Гродненской области проживает более десяти тысяч многодетных семей, в них воспитываются 42 тысячи детей. Всего в Гродненской области проживает 750 тысяч женщин. 25 лучшим, кроме поздравлений и благодарностей, сегодня были вручены подарки и цветы.

