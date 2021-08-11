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Лучшим представителям трудовых коллективов Беларуси вручены госнаграды

Высокие награды - медали и благодарности - вручили тем, кто ежедневно находится в авангарде обеспечения экономической безопасности Беларуси. Ведь от их грамотной и слаженной работы во многом зависит и устойчивое формирование бюджета, а значит, реализация важнейших социально-экономических программ.

Более 40 представителей различных сфер сегодня были отмечены за свой каждодневный труд, творческий подход и новации, которые помогают развивать и двигать вперед предприятия и целые сферы.


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