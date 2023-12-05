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Лучших волонтеров Белорусского Красного Креста наградили в Минске

5 декабря, в Международный день добровольцев, в Минске чествовали лучших волонтеров Белорусского Красного Креста. По зову сердца они готовы прийти на помощь тем, кто в этом особенно нуждается.

Волонтерское движение Белорусского Красного Креста - это более 15 тысяч человек разного возраста. В этом году добровольцы свои усилия направили на помощь мигрантам, в том числе из Украины, детям из семей беженцев и находящимся в социально опасном положении. Волонтеры навещали пожилых людей, людей с инвалидностью, доставляли продукты, лекарства, помогали в оплате счетов и уборке на приусадебных участках. Также предлагали родителям социальную разгрузку - помощь в подготовке домашних заданий.

Сергей Лешик, волонтер Брестской областной организации Белорусского Красного Креста:
В течение года я работал как клоунотерапевт, ходил в больницу к деткам, ходил в социальные приюты, дома семейного типа, играл с детьми, занимал их досуг в больницах, в социальных приютах. Также помогал пожилым людям в определенных местах, где они находятся, приходил и тоже развлекал их.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Мы в этом году продолжили оказание помощи деткам из Донбасса, детям из Лисичанска в том числе, за что, как вы знаете, мы поплатились, потому что членство Белорусского Красного Креста в международном движении приостановлено по этой причине. Но вот эти политические притязания в адрес Белорусского Красного Креста все-таки, на мой взгляд, показали нашу силу, нашу возможность работать в различных вызовах - не только в гуманитарных, но и политических.

Традиционно волонтеры не остались в стороне от ситуаций, связанных с вызовами стихии. Так, члены команд реагирования на чрезвычайные ситуации в этом году помогали местным жителям при паводках: доставляли продуктовые и гигиенические наборы, питьевую воду, участвовали в эвакуации, откачивали воду в подвалах и жилых помещениях, а также оказывали необходимую психологическую поддержку.

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