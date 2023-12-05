Лучших волонтеров Белорусского Красного Креста наградили в Минске

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Мы в этом году продолжили оказание помощи деткам из Донбасса, детям из Лисичанска в том числе, за что, как вы знаете, мы поплатились, потому что членство Белорусского Красного Креста в международном движении приостановлено по этой причине. Но вот эти политические притязания в адрес Белорусского Красного Креста все-таки, на мой взгляд, показали нашу силу, нашу возможность работать в различных вызовах - не только в гуманитарных, но и политических.