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Лучших выпускников чествовали в БНТУ

За активную деятельность в университетской жизни, научные достижения и отличные успехи в учебе. Лучших выпускников сегодня чествовали в БНТУ. Торжественная церемония прошла в необычном формате под открытым небом в дворике главного корпуса вуза. 76 лучших студентов получили благодарности и премии от руководства района и университета.

Студенты и выпускники БНТУ традиционно лауреаты специального фонда Президента, международных конкурсов, призеры спортивных соревнований.

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