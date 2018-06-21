Лучших выпускников чествовали в БНТУ

За активную деятельность в университетской жизни, научные достижения и отличные успехи в учебе. Лучших выпускников сегодня чествовали в БНТУ. Торжественная церемония прошла в необычном формате под открытым небом в дворике главного корпуса вуза. 76 лучших студентов получили благодарности и премии от руководства района и университета.