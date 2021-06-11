Лучших выпускников наградили в Заводском районе Минска

Важный этап в жизни каждого ученика. Выпускные вечера прошли в школах и гимназиях столицы и области. Отличники учебы получили дополнительные награды. В Заводском районе столицы во Дворце детей и молодежи "Золак" собрались более полусотни золотых медалистов. Все - неоднократные победители республиканских и городских конкурсов и олимпиад.

В подарок выпускникам - концертная программа. Праздничный день продолжился торжествами в учебных заведениях. Всего в этом году в Заводском районе со школами попрощались около 900 юношей и девушек, а всего в Минске почти 10 тысяч выпускников.