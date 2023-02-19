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Лучшим лесничим Беларуси стала девушка

Лучшим лесничим Беларуси стала девушка

Лучшим лесничим Беларуси впервые стала девушка, пишет БелТА.

По итогам работы в 2022 году победителем конкурса профессионального мастерства признана лесничий Романовичского лесничества Гомельского опытного лесхоза Татьяна Мещанова. Она отметила, что настойчивость и трудолюбие сопровождали ее все время. "Главное - усердие. За годы работы в сфере лесного хозяйства я достаточно хорошо изучила эту отрасль. Мне было очень приятно получить эту награду за добросовестный и честный труд", - сказала Татьяна Мещанова.

Площадь Романовичского лесничества составляет более 5 тыс. га - 90% земель покрыты лесом. В прошлом году лесовосстановление и лесоразведение здесь провели на более чем 30 га. Приживаемость лесных культур первого года составила 90,6%. В лесничестве за прошлый год не было зарегистрировано ни одного лесного пожара.

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