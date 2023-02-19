Лучшим лесничим Беларуси стала девушка

По итогам работы в 2022 году победителем конкурса профессионального мастерства признана лесничий Романовичского лесничества Гомельского опытного лесхоза Татьяна Мещанова. Она отметила, что настойчивость и трудолюбие сопровождали ее все время. "Главное - усердие. За годы работы в сфере лесного хозяйства я достаточно хорошо изучила эту отрасль. Мне было очень приятно получить эту награду за добросовестный и честный труд", - сказала Татьяна Мещанова.