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Лучшим на детском кинофестивале "Лістападзік" признан индийский фильм "Зоопарк"

Объявлен победитель конкурса фильмов для детей и юношества "Лістападзік". Первое кленовое "стекло" "Лістапада" уезжает в Индию!

Семь дипломов раздали в кинотеатре "Пионер". Детское жюри отдало свой голос российскому "Кукольнику", профессиональное же - во главе с заслуженной артисткой Республики Беларусь Светланой Суховей - оценило в двух номинациях индийскую ленту "Зоопарк".

В этом фильме как-то совместилось все. Во-первых, это фильм для подростков в основном и даже для семейного просмотра больше. И в нем соединилось все. Здесь речь идет о становлении характера, о каких-то семейных ценностях, о желании подружиться и быть понятым среди своих сверстников, желание победить в том деле, которое ты любишь. А в данном случае - это футбол для подростка. Мы из этих фильмов, которые мы посмотрели, которые, безусловно, достойны особого внимания, мы обратили внимание на эту картину.
Светлана Суховей, председатель жюри конкурса фильмов для детей и юношества "Лістападзік", заслуженная артистка Беларуси

Листопад договоров о сотрудничестве продолжается. Сегодня поставили подписи и под концепцией белорусско-китайского кино о любви! Полнометражную ленту подробно обсудят в январе в Китае.

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