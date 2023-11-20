Лучшим на детском кинофестивале "Лістападзік" признан индийский фильм "Зоопарк"

В этом фильме как-то совместилось все. Во-первых, это фильм для подростков в основном и даже для семейного просмотра больше. И в нем соединилось все. Здесь речь идет о становлении характера, о каких-то семейных ценностях, о желании подружиться и быть понятым среди своих сверстников, желание победить в том деле, которое ты любишь. А в данном случае - это футбол для подростка. Мы из этих фильмов, которые мы посмотрели, которые, безусловно, достойны особого внимания, мы обратили внимание на эту картину.

Светлана Суховей, председатель жюри конкурса фильмов для детей и юношества "Лістападзік", заслуженная артистка Беларуси