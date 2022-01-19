Лучшим спасателям Минской области вручили награды

Их работа - быть мужественными, решительными и свершать подвиги! День спасателя отмечают сегодня белорусы. Поздравления с профессиональным праздником огненные бойцы принимают в каждом уголке центрального региона. Слова благодарности звучали и в столичном Музее Великой Отечественной войны. В зале Победы наградили лучших работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Минской области. По итогам работы в прошлом году отмечены 30 спасателей.



Строительство жилья и депо, закупка оборудования, новая техника. У спасателей Минской области есть все для комфортной, а главное - эффективной работы. Только в прошлом году на вызовы они выезжали более 7 тысяч раз, на пожарах спасли более 270 человек, в том числе и 30 детей.