Лучший контрацептив - экономический успех: почему богатые страны вымирают быстрее бедных

Краткий пересказ от ИИ

Счетчик населения Земли до сих пор стремительно крутится в большую сторону. Совсем недавно, в 2022 году, мы перемахнули отметку в 8 млрд, и на этом не останавливаемся. Статистика уверяет, к 2080-м годам планета примет уже 10 млрд жителей. Как же этот масштабный приток сочетается с катастрофическим падением рождаемости? Весь секрет в мощной демографической инерции или эффекте накопленного импульса.

Прямо сейчас на планете проживает самое многочисленное поколение молодежи за всю историю Земли - эхо глобального бэби-бума. Правда, с географией этой волне не повезло. В сытых широтах - Европы, США - рождаемость угасла уже давно. Зато развивающийся глобальный юг: Азия, Африка, Латинская Америка - буквально захлестывается молодым человеческим ресурсом.

Пусть современные пары и не стремятся к многодетности, за счет своего колоссального суммарного количества они все еще генерируют рождений больше, чем фиксируется смертей в рядах уходящего старшего поколения. Но этот инерционный запас прочности дышит наладом. Как только нынешнее поколение родителей перейдет порог зрелости, маховик остановится, и глобальный рост населения замрет намертво.

Одед Галор, профессор экономики Брауновского университета (США):

"В значительной степени наша нынешняя обеспокоенность выглядит иронично, ведь в 1950-х и 1960-х годах главной проблемой считалась демографическая бомба. Люди говорили: "Что ж, планета Земля не сможет прокормить человечество. Человечеству или его части грозит неизбежное вымирание". И вот, спустя всего несколько десятилетий, мы беспокоимся ровно о противоположном: о том, что людей на Земле, возможно, не так уж и много. И как же мы сможем поддерживать человечество, имея всего 8 млрд населения?"

Планетарная рождаемость срывается в пике намного быстрее самых мрачных сценариев. Пока футурологи отводили нам запас времени до конца 21 века, выяснилось, рубеж уже проскочили. Процесс сжатия человечества стартовал прямо на наших глазах.

С этого тревожного, набатного тезиса начинается масштабное исследование американских ученых за август 2026 года. Сведя воедино данные по 236 странам и территориям, авторы констатируют: в 219 из них график рождаемости неуклонно ползет вниз.

Десятилетиями главной страшилкой для цивилизации оставалось перенаселение. Нас пугали прогнозами об истощении ресурсов, климатическом коллапсе и социальных проблемах. Но сценарий совершил крутой вираж. Пока мир готовился к взрывному демографическому удару, человечество тихо и планомерно начало сворачивать свое присутствие на планете.

Мировой показатель пробил критическую планку воспроизводства: порог в 2,1 ребенка на одну женщину. Здесь отсылка к 0,1 необходима для компенсации детской и подростковой смертности.

Демографический заморозок сковал даже те регионы, которые традиционно считались неиссякаемыми резервуарами рождаемости. Если раньше падение демографии казалось специфической болезнью сытых, то сегодня от этого страдают и развивающиеся гиганты. Порог естественной смены поколений пересекли Индия, Иран, Колумбия. Почти 70 % населения Земли проживает в странах, в которых новых жизней появляется меньше, чем требуется для элементарного замещения уходящих.

Возник главный парадокс века. Лучшим контрацептивом в истории оказался экономический успех. Чем благополучнее живет страна, тем стремительнее пустеют ее роддома.

Демографический кризис не прилетает черным лебедем за пару лет. Эта проблема вызревала десятилетиями. Фундаментальные механизмы этого обвала до конца не раскрыты, но аналитики выделяют несколько ключевых факторов.

Первый - экономический пресс и сумасшедшие цены на жилье.

- экономический пресс и сумасшедшие цены на жилье. Второй - наследие жестких госаппаратных программ прошлых лет, затачивавших общество на ограничения семьи.

- наследие жестких госаппаратных программ прошлых лет, затачивавших общество на ограничения семьи. Третий - глобальный сдвиг ценностей в сторону индивидуализма и эмансипации.

- глобальный сдвиг ценностей в сторону индивидуализма и эмансипации. Четвертый - тотальная деформация привычных социальных институтов.

Проще было бы списать все на финансовые проблемы: дорожающие квадратные метры, карьерные гонки и дефицит детских садов. Вот только ни одна из богатых держав, заваливших молодых родителей дотациями и идеальной инфраструктурой, так и не смогла переломить тренд. Это не провал социальных ведомств. Это сигнал: корни катастрофы уходят куда глубже экономики.

В исследованиях подчеркивается, репродуктивный инстинкт нейробиологически сцеплен с чувством угрозы. Сытая, безопасная и предсказуемая среда убивает инстинкт продолжения рода.

Именно отсюда произрастает скандинавский парадокс. Выстроив одни из лучших в мире условий для семей, регион получил катастрофический провал рождаемости сразу после пандемии.

Технологический прогресс нанес еще один удар, начав подменять людям базовую потребность в живом человеческом общении. Более 100 млн человек по всему миру уже передоверили свои эмоции персонафицированным ИИ-компаньонам. С 2022 по середину 2025 года рынок таких сервисов взлетел на 700 %. В среднем пользователи проводят с ботами по 93 мин в день. Это больше, чем многие реальные супруги уделяют друг другу за неделю. Отчеты Университета Бригама Янга фиксируют: почти пятая часть взрослых американцев развивает с ИИ романтические отношения. А среди молодых мужчин этот показатель вообще пробивает отметку в 30 %. И этот фактор не способен просчитать ни один демографический алгоритм ООН.

Одед Галор:

"Люди изменят свое отношение к рождаемости и детям. Они зададутся вопросами: действительно ли мы хотим приводить детей в этот холодный мир, в мир, где люди будут взаимодействовать преимущественно с машинами, хотим ли мы, чтобы друзья наших детей были роботы, хотим ли мы так много детей в таких условиях? И я не удивлюсь, это, так сказать, мой скрытый прогноз, если численность человеческой популяции радикально сократится. И если сегодня нас 8 млрд человек, то за очень короткий промежуток времени нас может остаться всего одна сотая или даже одна тысячная от этого числа. В том смысле, что люди осознают: это совершенно другой мир, мы не обязательно хотим приводить в него детей, и это невероятно сильно повлияет на рождаемость".

Столкнувшись с глубинным изменением человеческого поведения, правительства пытаются переломить ситуацию проверенными методами - прямой финансовой помощью. Отдельные государства ринулись разогревать внутренний демографический ресурс через прямой залив сферы деньгами.

В Европе сформировались две противоположные концепции. Париж сделал ставку на сохранение привычного качества жизни женщин, выстроив передовую систему яслей и детсадов. Параллельно запустили гибкий семейный коэффициент при расчете подоходного налога: больше детей - ниже отчисления в казну. Годами Франция удерживала предмет гордости 1,8 или 2 ребенка на женщину, курсируя возле границы воспроизводства. Однако глубокий аудит показал, статистику вытягивала высокая рождаемость среди мигрантов первого поколения. Как только миграционные шлюзы прикрыли, Франция мгновенно покатилась к среднеевропейскому дну.

Будапешт пошел ва-банк, бросив на демографический фронт около 5 % национального ВВП, подкрепив выплаты пропагандой традиционной семьи. Главным козырем стала ипотечная система: при рождении второго ребенка правительство Виктора Орбана гасило треть кредита. Женщин, родивших четырех детей, вовсе освободили от НДФЛ до конца жизни. Это позволило дотянуть коэффициент рождаемости до 1,5-1,6. Но затем кривая застряла на плато ниже уровня простого замещения.

Обе эти европейские модели уперлись в потолок. Господдержка способна лишь сдвинуть календарь рождений в тех семьях, которые и так планировали детей, но бессильно перебить законы постиндустриального мегаполиса, где карьера и личный комфорт всегда побеждают многодетность.

Впрочем, абсолютный рекорд по тратам удерживает Азия. Сингапур провел самый дорогой демографический эксперимент на планете. С 1987 года здесь выстроена система выплат, льготных детсадов, налоговых вычетов. Результат 2025 года оказался оглушительным. Коэффициент упал до катастрофических 0,87.

Власти открыто назвали ситуацию мрачной и объявили о готовности платить 55 тыс. долларов за каждого новорожденного. На фоне тотального бессилия финансовых стимулов в богатых странах Африка - единственный регион мира, который продолжает демонстрировать естественный воспроизводственный импульс, на вершине мирового рейтинга рождаемости остаются Нигер, Чад, Конго.

Джулиус Маада Био, президент Республики Сьерра-Леоне:

"Я думаю, дело в том, что мы усердно трудимся, работаем и днем, и ночью. Наличие молодежи и поддержание рождаемости на надлежащем уровне имеют жизненно важное значение для обеспечения устойчивого развития. Что мы делаем сегодня? Как лидеры мы создаем благоприятную среду и даем молодежи инструменты, необходимые для жизни в мире, который стал крайне суровым, сложным, постоянно эволюционирующим и меняющимся".

"Наша обязанность всегда помнить об этом. Мы должны планировать наперед, сработать на опережение, чтобы обеспечить своевременное замещение поколений и не допустить сбоев в процессе нашего развития, - добавил он. - Поэтому мы активно работаем над тем, чтобы дать миру как можно больше достойных людей, и инвестируем в их образование, чтобы они были готовы к жизни в мире, который цифровизируется и находится на самом острие технологического прогресса".

Если отбросить эмоции, проблема старения человечества пока носит локальный характер. Но у африканского демографического взрыва есть обратная сторона. Процент квалифицированной и образованной молодежи там крайне низок. И если коэффициент упадет, даже в беднейших африканских провинциях мир накроет глобальный кадровый голод. В сложнейшие технологические цепочки просто некому будет встроиться.

Пока Африка ищет способы дать образование своей молодежи, другой полюс планеты показывает, как выглядит общество, в котором молодежь практически исчезла.

Чтобы понять, как работает экономика в режиме проедания накоплений, достаточно взглянуть на Японию. Картина жутковатая. Из примерно 41 тыс. школ в стране уже закрыто почти 8 тыс. Самый яркий пример - деревня Нагора. Она более 20 лет существует без новорожденных детей и молодежи.

Тающая 14-й год подряд Япония превратилась в полигон для тотальной роботизации. Нация, у которой физически кончаются граждане, учится обходиться механизмами. Острый кадровый голод форсирует внедрение искусственного интеллекта и автоматов. То, в чем раньше видели угрозу занятости, стало единственным способом удержать инфраструктуру.

Санаэ Такаити, премьер-министр Японии:

"Считаю, что ситуация крайне тяжелая. Я рассматриваю сокращение населения как тихое чрезвычайное положение или скрытый кризис и ключевую проблему для страны. Я нахожусь на посту всего 7 месяцев, поэтому мне пока не удалось кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Однако я нацелена на максимальное увеличение реальных доходов молодежи, чтобы те, кто хочет вступить в брак или завести детей, не отказывались от своих мечтаний. Кроме того, есть люди, которые сталкиваются с тяжелым одиночеством при воспитании детей в одиночку. Поэтому мы планируем усилить поддержку и для этой категории".

Самой болезненный удар приходится по работоспособному ядру. Страна теряет экономический драйв и стремительно лишается ВВП. Следом трещат по швам базовые институты. Гарантировать прежние пенсии становится физически невозможно, а уровень жизни неизбежно проседает. В экспертном сообществе страну восходящего солнца уже без оговорок называют главным кандидатом на постепенное физическое вымирание.

Японский сценарий больше не является экзотическим исключением. Аналогичная угроза краха социальных институтов уже нависла и над Старым Светом. В послевоенной Германии на одного пенсионера приходилось пятеро работающих граждан. Похожая конфигурация держала экономику Франции и Великобритании. Тогдашний оптимизм был настолько слеп, что архитекторы социального государства заложили в его основу вечный двигатель. Уходящие поколения якобы всегда будут прикрывать более многочисленная молодежь. Сейчас эта система рушится.

Вынужденное повышение пенсионного возраста в Европе на фоне провалов рождаемости и миграционных потоков ведет к единственному выводу: социальный бархат придется резать, вносить взносы попросту некому.

Парламент Дании законодательно утвердил выход на пенсию в 70 лет к 2040. Эстония завязала пенсионный возраст на ежегодный автоприрост. К моменту выхода на отдых сегодняшних 30-летних, планка там долетит до 71 года. Подъем планки для мужчин уже прописали 21 из 32 европейских стран. Для женщин - 24. Европа массово переходит на автоматическую привязку пенсионного возраста к продолжительности жизни. По этому пути движутся Греция, Дания, Нидерланды, Финляндия и Эстония. В ход идут частные фонды, накопительные схемы и призывы работать до упора за повышенный коэффициент.

Впрочем, изменилась и сама структура экономики. Интеллектуальный труд позволяет оставаться в строю значительно дольше. Но факт остается фактом. Прежние пенсионные системы, державшиеся на непрерывном притоке молодежи, обречены на жесткий демонтаж. Геополитический вес отныне будет определяться не залежами ресурсов, а наличием молодых рабочих рук.