Лучший пляж в Беларуси определила экспертная комиссия

Благоустройство территории и инфраструктура, ландшафтный дизайн и озеленение, качество воды и безопасность. Рейтинг лучших белорусских пляжей этого сезона возглавляет пляж Жодино. Высокую оценку в том числе по этим критериям дала экспертная комиссия. Городская локация на берегу водохранилища считается образцовой как на суше, так и в воде. Над эстетикой и комфортом прибрежной зоны отдыха в городе машиностроителей усиленно трудятся на протяжении двух лет. Недалеко от воды возвели беседки с экомебелью, установили деревянный навес, полноценный тренажерный зал под открытым небом и обновили детскую площадку. Предусмотрено на территории место и для фудкортов.