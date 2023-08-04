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Лучший пляж в Беларуси определила экспертная комиссия
Благоустройство территории и инфраструктура, ландшафтный дизайн и озеленение, качество воды и безопасность. Рейтинг лучших белорусских пляжей этого сезона возглавляет пляж Жодино. Высокую оценку в том числе по этим критериям дала экспертная комиссия. Городская локация на берегу водохранилища считается образцовой как на суше, так и в воде. Над эстетикой и комфортом прибрежной зоны отдыха в городе машиностроителей усиленно трудятся на протяжении двух лет. Недалеко от воды возвели беседки с экомебелью, установили деревянный навес, полноценный тренажерный зал под открытым небом и обновили детскую площадку. Предусмотрено на территории место и для фудкортов.
В топе самых комфортных прибрежных локаций нашей Синеокой также пляжи на озере Белое Поставского района и на Печерском водохранилище в Могилеве.
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