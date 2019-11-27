Лучший спасатель страны несет службу в Глубоком

В экстренных ситуациях вопрос жизни решается за несколько секунд. А значит,готовым нужно быть всегда. Это, как никто другой, на деле знает сотрудник районного отдела по чрезвычайным ситуациям города Глубокое Игорь Желткевич. Ему всего 26 лет, а за плечами - статус лучшего спасателя.



С молодым пожарнымпознакомилась Ольга Масловская. Сигнал боевой тревоги, а значит, счет времени идет даже не на минуты. Для того, кто терпит бедствие, и секунда - почти вечность. За плечами семь лет службы, и сегодня старший пожарный Игорь Желткевич знает: одинаковых чрезвычайных ситуаций не бывает. Готовым нужно быть ко всему.







В отличие от своего маленького сына, который с гордостью рассказывает в саду о профессии отца, Игорь о службе в МЧС не мечтал. Но уже после первых дежурств понял: это призвание. Пригодился и выкованный в училище олимпийского резерва дух соперничества - спасатель стал представлять отдел на соревнованиях. Испытания на звание "лучший спасатель страны" собирают самых подготовленных сотрудников МЧС. В прошлом году дебютант соревнований старший сержант Желткевич взял бронзовую медаль. В этом - уже высшая ступень пьедестала. Говорит, здорово помогает спортивная закалка.



Кстати, в соревновательной программе был двухкилометровый кросс. И это единственная дисциплина, в которой Игорь дал соперникам фору. В остальных испытаниях – упорная и равная борьба. Прохождение полосы препятствий, штурм высотки с помощью альпинистского снаряжения… - но и это не самое сложное. За Игоря болела вся область. Крепко жали руку сослуживцы. Они знают цену этой победе.





