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Лучший спасатель страны несет службу в Глубоком
В экстренных ситуациях вопрос жизни решается за несколько секунд. А значит,готовым нужно быть всегда. Это, как никто другой, на деле знает сотрудник районного отдела по чрезвычайным ситуациям города Глубокое Игорь Желткевич. Ему всего 26 лет, а за плечами - статус лучшего спасателя.
С молодым пожарнымпознакомилась Ольга Масловская. Сигнал боевой тревоги, а значит, счет времени идет даже не на минуты. Для того, кто терпит бедствие, и секунда - почти вечность. За плечами семь лет службы, и сегодня старший пожарный Игорь Желткевич знает: одинаковых чрезвычайных ситуаций не бывает. Готовым нужно быть ко всему.
В отличие от своего маленького сына, который с гордостью рассказывает в саду о профессии отца, Игорь о службе в МЧС не мечтал. Но уже после первых дежурств понял: это призвание. Пригодился и выкованный в училище олимпийского резерва дух соперничества - спасатель стал представлять отдел на соревнованиях. Испытания на звание "лучший спасатель страны" собирают самых подготовленных сотрудников МЧС. В прошлом году дебютант соревнований старший сержант Желткевич взял бронзовую медаль. В этом - уже высшая ступень пьедестала. Говорит, здорово помогает спортивная закалка.
Кстати, в соревновательной программе был двухкилометровый кросс. И это единственная дисциплина, в которой Игорь дал соперникам фору. В остальных испытаниях – упорная и равная борьба. Прохождение полосы препятствий, штурм высотки с помощью альпинистского снаряжения… - но и это не самое сложное. За Игоря болела вся область. Крепко жали руку сослуживцы. Они знают цену этой победе.
На дежурные сутки вместе с Игорем Желткевичем заступают 12 спасателей
Специфика района - большое количество частного сектора, а значит, держи в уме сезонные палы травы, неисправные дымоходы. Есть два предприятия, где используется аммиак. Но несколько вызовов за сутки - это скорее исключение для небольшого города. Навыки и сноровку пожарных расчетов поддерживают с помощью регулярных учебных тревог.Эти дежурные сутки для лучшего спасателя страны прошли без происшествий. Но боевой готовности это не отменяет.
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