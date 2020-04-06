3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лучший способ избавиться от наклеек на пластмассе - ледяная вода
Новые пластмассовые вещицы в хозяйстве всегда радуют. Мелочь, а приятно. Только вот на них всегда присутствуют наклейки с ценником. И чтобы избавиться от этой раздражающей бумажки, потребуется целая вечность и куча нервов. Такое впечатление, что в магазине используют суперклей для надежности или из вредности.
Избавиться от наклеек на пластмассе в ближайшие несколько минут попробуем с помощью банковской карты, растительного масла, мыльного раствора и ледяной воды.
Банковской картой рекомендуют сдирать наклейку. Странно. Но чуть удобнее, чем ногтями. И пафосней. Но результат, скорее, отрицательный.
Может, растительное масло справится лучше? Согласно инструкциям из интернета, не жалея, смазываем им наклейку. Пришло время избавиться от наклейки… Но она явно против. Отдирается кусками.
Мыльный раствор нужен для того, чтобы размочить наклейку. Тогда она добровольно покинет пластмассу. Но это в теории. А на практике после она слегка потрепанная остается на своем месте.
И последнее средство. В холодную воду добавляем лед, чтобы добиться действительно низкой температуры. Помещаем в нее пластмассовую поверхность с наклейкой на несколько минут. И -наконец-то! -она сдалась!
Итоги и оценки
1. С помощью банковской карты проще купить новые пластмассовые вещи, чем избавиться от наклейки на уже приобретенных.
2. Растительное масло тоже проиграло битву наклейке.
3. Мыльный раствор с первого раза точно не очистит пластмассовые предметы от приставучих ценников.
4. А вот ледяная вода сработала отлично! Просто и бюджетно.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов