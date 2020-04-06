Лучший способ избавиться от наклеек на пластмассе - ледяная вода

Новые пластмассовые вещицы в хозяйстве всегда радуют. Мелочь, а приятно. Только вот на них всегда присутствуют наклейки с ценником. И чтобы избавиться от этой раздражающей бумажки, потребуется целая вечность и куча нервов. Такое впечатление, что в магазине используют суперклей для надежности или из вредности.



Избавиться от наклеек на пластмассе в ближайшие несколько минут попробуем с помощью банковской карты, растительного масла, мыльного раствора и ледяной воды.



Банковской картой рекомендуют сдирать наклейку. Странно. Но чуть удобнее, чем ногтями. И пафосней. Но результат, скорее, отрицательный.



Может, растительное масло справится лучше? Согласно инструкциям из интернета, не жалея, смазываем им наклейку. Пришло время избавиться от наклейки… Но она явно против. Отдирается кусками.



Мыльный раствор нужен для того, чтобы размочить наклейку. Тогда она добровольно покинет пластмассу. Но это в теории. А на практике после она слегка потрепанная остается на своем месте.



И последнее средство. В холодную воду добавляем лед, чтобы добиться действительно низкой температуры. Помещаем в нее пластмассовую поверхность с наклейкой на несколько минут. И -наконец-то! -она сдалась!



