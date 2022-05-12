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Лучшую медицинскую сестру выбирают в Минске

В Минске в эти минуты выбирают лучшую медсестру в международный профессиональный праздник. Финал конкурса проходит на базе Городской детской инфекционной клинической больницы. Финалистки раскрывают себя и свои таланты в визитной карточке, демонстрируют свои знания в блиц-турнире и умение работать в команде. Сам конкурс стартовал в апреле и проходил в два этапа, из 49 в финал прошли только 11 участниц.


Профессия эта очень важна и нужна. Во-первых, в данную профессию пойдет не каждый человек. Идя в эту профессию, нужно понимать, что у тебя изначально должны быть заложены определенные человеческие качества: желание помочь, отзывчивость, сочувствие, доброта. У наших специалистов этот фундамент есть.
Нонна Загородная, главный внештатный специалист по сестринскому делу комитета по здравоохранению Мингорисполкома

Роль медицинской сестры очень важна, потому что врач, конечно, он назначит препараты, сделает операцию, но дальше огромный этап идет, когда нужно выхаживать человека, а это очень важно, поэтому медицинские сестры всегда на передовой.

В столице работают свыше 17 тысяч медсестер. Их профессиональный труд невозможно переоценить - особенно это показала пандемия коронавируса. Медсестры всегда рядом с пациентами, выполняют врачебные назначения, ухаживают за больными и поддерживают их морально.