Лучшую медицинскую сестру выбирают в Минске

Профессия эта очень важна и нужна. Во-первых, в данную профессию пойдет не каждый человек. Идя в эту профессию, нужно понимать, что у тебя изначально должны быть заложены определенные человеческие качества: желание помочь, отзывчивость, сочувствие, доброта. У наших специалистов этот фундамент есть.

Нонна Загородная, главный внештатный специалист по сестринскому делу комитета по здравоохранению Мингорисполкома