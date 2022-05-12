3.78 BYN
3.00 BYN
3.42 BYN
Лучшую медицинскую сестру выбирают в Минске
В Минске в эти минуты выбирают лучшую медсестру в международный профессиональный праздник. Финал конкурса проходит на базе Городской детской инфекционной клинической больницы. Финалистки раскрывают себя и свои таланты в визитной карточке, демонстрируют свои знания в блиц-турнире и умение работать в команде. Сам конкурс стартовал в апреле и проходил в два этапа, из 49 в финал прошли только 11 участниц.
Профессия эта очень важна и нужна. Во-первых, в данную профессию пойдет не каждый человек. Идя в эту профессию, нужно понимать, что у тебя изначально должны быть заложены определенные человеческие качества: желание помочь, отзывчивость, сочувствие, доброта. У наших специалистов этот фундамент есть.
Роль медицинской сестры очень важна, потому что врач, конечно, он назначит препараты, сделает операцию, но дальше огромный этап идет, когда нужно выхаживать человека, а это очень важно, поэтому медицинские сестры всегда на передовой.
В столице работают свыше 17 тысяч медсестер. Их профессиональный труд невозможно переоценить - особенно это показала пандемия коронавируса. Медсестры всегда рядом с пациентами, выполняют врачебные назначения, ухаживают за больными и поддерживают их морально.