Лучшую почтовую марку 2020 года определила Белпочта

Это "Совместный выпуск Беларуси и России. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне". На второй же строке рейтинга - марка "Привет из Беларуси!". А замкнул топ-3 почтовый блок, который выпустили "К 550-летию явления иконы Жировичской Божьей Матери". Кстати, лучшую марку выбирают ежегодно. Свои голоса участники оставляют на сайте, а также в отделениях Белпочты.



Всего же в конкурсе-опросе участие приняли почти полторы тысячи человек.



