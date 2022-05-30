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Лучшую разведгруппу Вооруженных Сил Беларуси выбрали в Витебской области

Состязания на лучшую разведывательную группу Вооруженных Сил прошли в Витебской области. Участие в финальной стадии турнира приняли восемь команд. В программе - многокилометровые марши, поиск объектов на незнакомой местности, преодоление водной преграды, ведение огня из различных видов оружия.

Отбор на конкурс "Отличники войсковой разведки" АрМИ-2022

Каждый новый этап меняет расстановку сил в турнирной таблице, но пока все еще оставляет шансы каждой команде побороться за титул "Отличников войсковой разведки". Победители же представят белорусскую армию на этапе международных соревнований АрМИ-2022.

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