Лучшую разведгруппу Вооруженных Сил Беларуси выбрали в Витебской области

Состязания на лучшую разведывательную группу Вооруженных Сил прошли в Витебской области. Участие в финальной стадии турнира приняли восемь команд. В программе - многокилометровые марши, поиск объектов на незнакомой местности, преодоление водной преграды, ведение огня из различных видов оружия.

Каждый новый этап меняет расстановку сил в турнирной таблице, но пока все еще оставляет шансы каждой команде побороться за титул "Отличников войсковой разведки". Победители же представят белорусскую армию на этапе международных соревнований АрМИ-2022.