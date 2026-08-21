Лугина: Мьянма заинтересована в белорусских тканях

Мьянма заинтересована в развитии собственной легкой промышленности, а значит, для белорусских производителей открываются новые возможности.

Татьяна Лугина, гендиректор ОАО "Камволь":

"Мы видим потенциал. Первое - это поставки тканей. Особенно их интересуют технические ткани: все, что связано с полиэфиром, полиамидом, смесовые ткани. Так как они это все импортируют, у них текстильных предприятий нет, поэтому эту тему мы отрабатываем - по поставке сырья в виде текстильной продукции технического направления. И некоторые бизнесмены проявляли интерес к поставкам пряжи".

Поскольку Мьянма ставит задачу развивать легкую промышленность - не только швейное производство на основе импортного текстильного сырья, но и собственные текстильные предприятия, она по ряду причин рассматривает развитие своей текстильной отрасли. Белорусским текстильным предприятиям необходимо не просто удерживать позиции, а активно развиваться, несмотря на все сложности: логистику, конкуренцию и другие факторы, считает Татьяна Лугина.

"Рынок сейчас кардинально меняется. Мы это чувствуем уже с 2025 года, поэтому нужно закреплять свои позиции и на дальней дуге", - констатировала гендиректор ОАО "Камволь".