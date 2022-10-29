3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лугина: Сколько бы мы одежды изо льна не шили, мы ее всю реализуем
Лен мы должны сохранить в любом случае. Это безопасность страны. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Вопрос номер один" заявила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.
После той ситуации, которая случиласьв 2020 году, когда рынкисхлопнулись и всем нужен был хлопок одномоментно, а цены на хлопок с 2020 года выросли в 2,6 раза, надо думать о безопасности страны, считает она. Лен, по ее словам,традиционно народное сырье для переработки в льняные ткани, которые в случае необходимостимогут заменить или войти в любой сектор экономики. Например, сегмент одеждыв летний период, где лен - номер один. "Сегодняшняя практика показывает, сколько бы мы одежды изо льна не шили, мы ее всю реализуем", - заметила она
Востребованность на рынке есть, особенно востребована одежда, где используют 100 % льняные тонкие прокрашенные ткани. Во все цвета радуги мы сегодня можем красить, учитывая модернизацию Оршанского льнокомбината. Это наш бренд, это наше лицо. Легкая промышленность Республики Беларусь ассоциируется где-то со льном.
Смотрите проект "Вопрос номер один" полностью здесь
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Регионы
Все
Происшествия
Все