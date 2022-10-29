Лугина: Сколько бы мы одежды изо льна не шили, мы ее всю реализуем

После той ситуации, которая случиласьв 2020 году, когда рынкисхлопнулись и всем нужен был хлопок одномоментно, а цены на хлопок с 2020 года выросли в 2,6 раза, надо думать о безопасности страны, считает она. Лен, по ее словам,традиционно народное сырье для переработки в льняные ткани, которые в случае необходимостимогут заменить или войти в любой сектор экономики. Например, сегмент одеждыв летний период, где лен - номер один. "Сегодняшняя практика показывает, сколько бы мы одежды изо льна не шили, мы ее всю реализуем", - заметила она