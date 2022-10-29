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Лугина: Сколько бы мы одежды изо льна не шили, мы ее всю реализуем

Лугина: Сколько бы мы одежды изо льна не шили, мы ее всю реализуем

Лен мы должны сохранить в любом случае. Это безопасность страны. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Вопрос номер один" заявила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

После той ситуации, которая случиласьв 2020 году, когда рынкисхлопнулись и всем нужен был хлопок одномоментно, а цены на хлопок с 2020 года выросли в 2,6 раза, надо думать о безопасности страны, считает она. Лен, по ее словам,традиционно народное сырье для переработки в льняные ткани, которые в случае необходимостимогут заменить или войти в любой сектор экономики. Например, сегмент одеждыв летний период, где лен - номер один. "Сегодняшняя практика показывает, сколько бы мы одежды изо льна не шили, мы ее всю реализуем", - заметила она

Востребованность на рынке есть, особенно востребована одежда, где используют 100 % льняные тонкие прокрашенные ткани. Во все цвета радуги мы сегодня можем красить, учитывая модернизацию Оршанского льнокомбината. Это наш бренд, это наше лицо. Легкая промышленность Республики Беларусь ассоциируется где-то со льном.
Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"

Смотрите проект "Вопрос номер один" полностью здесь

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