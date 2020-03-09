Лук "эксибишен": головка до 1 кг, сладкий, как яблоко. Секреты выращивания

Сегодня поговорим о луке сорта"эксибишен". Хотите вырастить таких гигантов?





Лук "эксибишен" можно есть, как яблоки

Лук "эксибишен" - салатный сорт. По вкусу сладковатый и очень нежный. Лишен привычной горечи и остроты. Он крупный, унекоторых садоводов вырастает луковка до 1 килограмма.

Вырастает этот лук не из севка (таких маленьких луковок), а из семян, которые продаются в любом садовом магазине.

Для посева понадобитсядостаточно глубокая емкость, потому что у лука длинная корневая система. Рекомендуем в нейсделать отверстия, чтобы лишняя влага уходила, потому чтолук не любит застоя воды в нижней корневой части.

Лук любит рыхлую почву

Лук - это степное растение, он растет на рыхлой влагоемкой почве. Чтобы грунт был таким рыхлым, нужно добавить в него кокосовый субстрат и биогумус для питания.Слой грунта - 10 см. Кокосовый субстрат будет впитывать лишнюю влагу, икорневая система растения не будет загнивать.

Грунт немножко уплотняем, как перед любым посевом, и опрыскиваем водой. Но не переувлажните! Делаем бороздочки, в которые будем укладывать семена. Расстояние между бороздочками 2-3 см. Глубина не больше 0,5 сантиметра.(Можно работать хоть ученической линейкой. Главное, чтобы вам было удобно.)

Важно!Расстояние между рядами и глубинапосева семян должны бытьодинаковыми.

Многие производители семянспециальнообрабатывают поверхность семечки веществами для обеззараживания, а также стимулирующими рост и прорастание семян. К тому же, их удобно сеять, потому что они хорошо видны на черной земле.

Каждое зернышко раскладываемв бороздочки на расстоянии 2,5-3 см друг от друга. Остается только присыпать семена грунтом. Верхний слой - примерно 1 см - обязательно уплотняем. Знаете для чего?

Семечко при прорастании должно испытывать натяжение, тогда оно будет сбрасывать семенную оболочку (шкурку, которая на нем). Иногда бывает такое, что взошло семечко как бы с шапочкой, и сложно от этого избавиться. А если вы будете после посева всегда уплотнять почву, этого не произойдет. Семена сразу хорошими семядолечкамивзойдут.

Чтобы семенавзошли быстрее, полейте их... кипятком

Кипяток - наш секретный ингредиент.Кипяток наливаем в керамическую чашку. Зачерпываем его металлической ложкой. И теперь самое страшное...Поливаем наши семена. Не бойтесь, пока мы налили кипяток в кружку, пока набрали водичку в металлическую ложку, пока донесли, пока полили - водичка уже немножко остыла. До семян уже не кипяток доходит, но достаточно горячая вода.

Если обычно лук всходит до двух недель, то после такой баньки семена проклюнутся уже на 4-5 день. Причем, очень дружно. Так что смело поливайте землю,накрывайте контейнер крышкой, получилась такая сауна. Можно даже замотатьв полотенце, чтобы еще теплее было. В полотенцеконтейнер постоитпару часов, пока остынет. Потом ставим его в теплое место для проращивания. И говорим ему: "С легким паром, лучок!"Крышку контейнера каждый день протираем. И следим, когда появятся первые всходы.

Как только появились петельки ростков, крышку снимаем иставимв место с температуройпониже(градусов 16-18),обязательно под интенсивный свет.Лук не будет тянуться, абудет расти крепким, наращиваякорневую систему.Без подсветки хорошей рассады не видать. Фитолампы - в помощь луку.

Чтобы подсвечивать растения еще со стороны комнаты, очень удобно использовать фольгированные утеплители либо обычную фольгу закрепить на картон. Включаете лампу и со стороны комнаты ставитетакой светоотражающий экран. Тогда лучок будет освещен со всех сторон и совершенно не будет тянуться. Он будет расти крепкий и коренастый.

В коробке благодаря глубокому посеву лукбудет житьдо самой высадки в грунт. Пикировать его не нужно, потому что можноповредитькорневуюсистему, которая переплетается.

Лук "эксибишен" высаживайте в открытый грунт, когда почва прогреется хотя бы до 10

С. Обычно это конец апреля - начало мая. Высаживать лучок лучше всего в гребни.Грядку прорыхлите и сделайте высокие гребни, ониочень хорошо прогреваются с боков. Когда лук увеличивает головку, его надо откапывать, чтобыона была покрупнее, более сочная, вкусная. А гребень при поливесам будет разваливаться. Плюс "эксибишен" и без того хорошо выходит из земли. Так мыэкономим время на другие дачные дела.

Расстояния между гребнями примерно 40 см. Вних нужно сделать глубокие лунки. 20 см - междулуковицами.

Сеянцы лука перед пересадкой опустите в емкость с водой. Так будет проще разделить переплетенные корни.Дальше понадобитсялейка с водой, но только без ситечка, чтобы была прямая сильная струя воды. Просто лейте воду на корни. Струя воды их расправит, они будут смотреть вниз и не будут загибаться. Потому что все, что загнуто, отмирает. Дальше гребеньс боков обожмите. Такая пересадка не занимает много времени.

Лук-порей можно сеять по той же схеме. Сроки посевадля каждого сорта указаны на упаковках. В принципе, таким горячим способом можнопосеять и розмарин, и любые туговсхожие семена.