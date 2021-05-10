Лук-севок - как выбрать и правильно хранить до посадки в грунт

Не откладывайте покупку лука-севка на последний момент. Чтобы сохранить лук до посадки и получить замечательный результат, лучше всего покупать лук зимой.Как правило, он появляется в феврале. Он крупный, красивый. Выбирайте луковички покрупнее. Из хороших экземпляров и головки вырастут большие. Главное, до посадки не храните семена в полиэтиленовых пакетах.

Хранить лук-севок лучше всего дома под батареей отопления. Периодически переворачивайте его. Лук должен в течение 2-3 недель хорошенько просохнуть. После этого необходимо ссыпать его в коробку из-под обуви либо в бумажный пакет. Храните его при комнатной температуре. Не храните лук-севок на балконе или в холодильнике, потому что там он начнет прорастать.