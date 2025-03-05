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"Лукашенко, как всегда, открыт и мудр". Резонансное интервью блогеру Науфалу разлетелось на цитаты
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1.12025-03-05T09:10:37.000000Z00
Интервью уже посмотрел почти миллион пользователей сети X. Представители разных стран активно комментируют услышанное из уст белорусского лидера.
"Прекрасное интервью. Отдельное спасибо журналисту - взвешенные вопросы, уважительное, доброжелательное поведение, не перебивал. Александр Григорьевич, как всегда, открыт и мудр", - пишут интернет-пользователи.