"Лукашенко, как всегда, открыт и мудр". Резонансное интервью блогеру Науфалу разлетелось на цитаты

Интервью уже посмотрел почти миллион пользователей сети X. Представители разных стран активно комментируют услышанное из уст белорусского лидера.

"Прекрасное интервью. Отдельное спасибо журналисту - взвешенные вопросы, уважительное, доброжелательное поведение, не перебивал. Александр Григорьевич, как всегда, открыт и мудр", - пишут интернет-пользователи.