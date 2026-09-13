Лукашенко: Воины-танкисты всегда отличались доблестью, отвагой и мужеством

День танкиста отмечают 13 сентября в Беларуси. С профессиональным праздником ветеранов-танкистов, военнослужащих механизированных соединений, танковых воинских частей и подразделений Вооруженных Сил и танкоремонтных предприятий поздравил Президент.

"Воины-танкисты всегда отличались доблестью, отвагой и мужеством. Именно танковые войска сыграли ключевую роль при освобождении республики в ходе стратегической наступательной операции "Багратион" и окончательном разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны", - говорится в поздравлении.

Как отметил Президент, молодое поколение защитников Отечества свято хранит и приумножает традиции фронтовиков, настойчиво совершенствует боевое мастерство. Сегодня танковые подразделения Вооруженных Сил, оснащенные модернизированными образцами бронетанковой техники, являются надежным звеном в системе обеспечения военной безопасности государства.

"Убежден, что воины-танкисты и впредь будут надежно стоять на страже мира, оберегая суверенитет и независимость Отчизны, являясь примером преданного служения своей стране и народу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В 2026 году День танкиста отмечает свой 80-летний юбилей. Сегодня бронетанковую мощь белорусской армии составляют батальоны в составе отдельных механизированных бригад. Эти подразделения способны решать сложнейшие боевые задачи как автономно, так и в тесном взаимодействии с другими родами войск.

Основу стального щита страны составляют проверенные временем и модернизированные машины Т-72 и Т-80. Для экипажа танк - это не просто грозное оружие. Это высокотехнологичный комплекс, который требует безупречной подготовки, стальной слаженности и ежедневного ухода.

Напомним, День танкиста был учрежден в 1946 году в знак признания колоссальных заслуг советских танкистов в годы Великой Отечественной войны и самоотверженного труда танкостроителей. И сегодня память о героях Великой Победы бережно сохраняют далеко за пределами воинских частей.

Накануне праздника в Вилейке установили Т-72А. Стальная машина стала новым военным мемориалом и напоминанием об истории города.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Установка таких образцов техники - это еще и забота о нашем подрастающем поколении. Ведь какой ребенок, увидев танк, не захочет подойти к нему, потрогать и задать вопрос: "А почему он здесь стоит?" Здесь уже роль взрослых, конечно же, - ответить на эти вопросы: "Почему? Что здесь происходило?" Это дань памяти истории. Объяснить, почему во многих городах вокруг нашей страны, особенно на Западе, сейчас сносятся памятники, а мы их ставим, сохраняем традицию. И будем ее продолжать и дальше".

Подобные стальные мемориалы в последние годы появились также в Новогрудке, Бешенковичском и Чаусском районах, Столбцах, Полоцке и Лиде.