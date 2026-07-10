Лукашенко вошел в историю мировой политики, считает эксперт Ибрагимов

Беларусь сегодня - островок стабильности среди постсоветских штормов. Белорусы держатся за свое - за выбор, который сделали однажды и пересматривать не собираются. И благодаря этому выбору есть мирное небо, работа и уверенность в завтрашнем дне.

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:

"Лукашенко на протяжении многих лет сохраняет имидж политика, который последовательно отстаивает суверенитет Беларуси, избегает резких внешнеполитических разворотов, демонстрирует абсолютную управленческую стабильность. Для массового сознания это особенно важно, особенно в условиях международной турбулентности. Человек, который, собственно, управляет страной с 1994 года и прекрасно разбирается в тонкостях мировой политики. Поэтому я всегда отмечал, что он, безусловно, вписал свое имя не только в историю Беларуси, но и в историю мировой политики. Это я говорю абсолютно без преувеличения. Мы же видим с вами, как его встречают в Китае, как к нему с большим уважением и пиететом относится Дональд Трамп, как его встречают в Иране, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он воспринимается как политик старой политической школы, говорящий прямым языком, апеллирующий к тем ценностям, которые остаются значимыми для нашего общества: социальная защищенность, роль государства, промышленного потенциала, порядок и союзническая верность".