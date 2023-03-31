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Лукашенко: Беларусь будет обеспечивать суверенитет и независимость, в том числе ядерным арсеналом
Беларусь будет обеспечивать суверенитет и независимость, в том числе ядерным арсеналом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
"Мы будем суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать, в том числе и ядерным арсеналом, - сказал Президент. - Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости".
Александр Лукашенко отметил, что необходимо прекратить в мире разговоры насчет ядерного оружия, ведь даже его тактические варианты мощнее, чем взрывы в Японии в 1945 году. "Это страшное оружие. Никто никогда его применять как игрушку не будет. Кроме американцев", - сказал глава государства.
Президент считает, что если бы с США случилась такая ситуация, как сейчас с Россией, то они бы давно применили подобное оружие.
Что касается санкций, которые обещает Запад в ответ на размещение в Беларуси ядерных вооружений, Президент сказал: "Вы что, забыли? Вы вчера их уже ввели".
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