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Лукашенко: Беларусь будет усиливать развитие военного сотрудничества с Россией
Беларусь будет усиливать развитие военного сотрудничества с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, сообщает БелТА.
"Мы будем усиливать дальнейшее развитие военного сотрудничества с нашей Россией, направленное на повышение обороноспособности союза", - подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что только за последние полгода вооруженными силами Беларуси и России проведены масштабные совместные учения "Запад-2021" и "Союзная решимость-2022". Они показали высокую слаженность армий братских государств.
"Надо будет - проведем новые, кто бы и как не рефлексировал по ту сторону границы на наши совместные с Россией маневры. Это наше суверенное право - учиться защищать себя на своей земле в любое время и в любой точке!" - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко также отметил активное развитие взаимодействия с союзниками по ОДКБ. Оперативное использование коллективных миротворческих сил для стабилизации обстановки в Казахстане показало высокий потенциал организации как ключевого фактора обеспечения безопасности на евразийском пространстве.
"Страны ОДКБ и впредь готовы обеспечивать свою военную безопасность всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствами", - заявил Президент.
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