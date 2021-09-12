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Президент: Беларусь не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции
Беларусь не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам на Обуз-Лесновском полигоне, где прошел один из этапов совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", передает корреспондент БелТА.
Говоря, в частности, о миграционном кризисе на европейской границе, Александр Лукашенко отметил, что в этом вопросе мяч на стороне западных партнеров.
"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил глава государства.
Президент обратил внимание, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Беларуси не переживают о новых возможных ограничениях.
."Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми, - подчеркнул Александр Лукашенко. - У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств".
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