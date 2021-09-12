Президент: Беларусь не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции

Беларусь не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам на Обуз-Лесновском полигоне, где прошел один из этапов совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", передает корреспондент БелТА.

Говоря, в частности, о миграционном кризисе на европейской границе, Александр Лукашенко отметил, что в этом вопросе мяч на стороне западных партнеров.

"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил глава государства.

Президент обратил внимание, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Беларуси не переживают о новых возможных ограничениях.