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Лукашенко: Беларусь полностью открыта для диалога с Западом
Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев! Об этом накануне заявил Александр Лукашенко, когда лично посетил логистический центр рядом с пунктом пропуска "Брузги" на границе.
Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев
Президент заверил: Беларусь не оставит их в беде. Поможем тем, кто захочет вернуться. Не будем препятствовать тем, кто, несмотря на всю жестокость польской стороны и все невзгоды, хочет попасть на Запад. Александр Лукашенко обратился с призывом к народам Германии и Польши и объяснил, почему так важно не затягивать решение проблемы.
Президенту можно было задать любой вопрос - открытый микрофон для всех желающих! Люди благодарили Александра Лукашенко за все сделанное белорусской стороной - за то, что сейчас у беженцев, женщин и детей есть стены и крыша над головой.
Президент ответил на вопросы журналистов
Президент честно и открыто ответил и на вопросы журналистов, которые работают сейчас в лагере. Опроверг домыслы - мол, Беларуси выгоден кризис с беженцами. Пока наша страна всячески способствует разрешению миграционного кризиса на границе и создает человеческие условия для беженцев, Евросоюз эту проблему игнорирует и тянет с ее решением.
А. Лукашенко: Европе войнушка очередная и конфликты не нужны, это надо американцам
Александр Лукашенко отметил, что это не получилось сделать после выборов в прошлом году, и теперь используются другие методы.
Беларусь полностью открыта для диалога с Западом в решении миграционного кризиса - этот месседж адресован политикам и мировым СМИ. Только диалог этот должен быть честным и открытым.
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