Лукашенко: Беларусь полностью открыта для диалога с Западом

Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев! Об этом накануне заявил Александр Лукашенко, когда лично посетил логистический центр рядом с пунктом пропуска "Брузги" на границе.

Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев

Президент заверил: Беларусь не оставит их в беде. Поможем тем, кто захочет вернуться. Не будем препятствовать тем, кто, несмотря на всю жестокость польской стороны и все невзгоды, хочет попасть на Запад. Александр Лукашенко обратился с призывом к народам Германии и Польши и объяснил, почему так важно не затягивать решение проблемы.

Президенту можно было задать любой вопрос - открытый микрофон для всех желающих! Люди благодарили Александра Лукашенко за все сделанное белорусской стороной - за то, что сейчас у беженцев, женщин и детей есть стены и крыша над головой.

Президент ответил на вопросы журналистов

Президент честно и открыто ответил и на вопросы журналистов, которые работают сейчас в лагере. Опроверг домыслы - мол, Беларуси выгоден кризис с беженцами. Пока наша страна всячески способствует разрешению миграционного кризиса на границе и создает человеческие условия для беженцев, Евросоюз эту проблему игнорирует и тянет с ее решением.

А. Лукашенко: Европе войнушка очередная и конфликты не нужны, это надо американцам

Александр Лукашенко отметил, что это не получилось сделать после выборов в прошлом году, и теперь используются другие методы.