Лукашенко: Беларусь пытаются не просто укусить со всех сторон, но мы разгадали эти замыслы

Беларусь пытаются не просто укусить со всех сторон, но государство разгадало эти замыслы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, сообщает БелТА.



"Времена непростые. Вы видите: со всех сторон тут нас пытаются не просто уже укусить. Мы все видим, мы разгадали их замыслы. Поэтому вы, читая всякие каналы, письма, которые вам присылают, прочитали - и забыли. Вы должны знать, что самое ценное для меня, Президента, - это вы и ваши дети, - сказал Александр Лукашенко, обращаясь прежде всего к представительницам прекрасного пола. - И я знаю, что эти дети должны жить в мирной стране под мирным, светлым небом".



Глава государства заметил, что Беларусь хотят затолкать в войну в Украине и делается это специально. "Чтобы мы оголили остальные наши границы, - пояснил Президент. - А потом с нами разберутся быстро. Это тактика. А стратегия у них - разобраться с Россией и с нами заодно, чтобы потом опять не начинать, как в августе 2020-го. Мы разгадали их замыслы, не просто разгадали: имеем достаточно для этого информации".



Александр Лукашенко напомнил, что на недавнем заседании во Дворце Независимости он подробно рассказал о замыслах противника. Участникам совещания даже была продемонстрирована карта с обстановкой у белорусских границ.



Он предупредил, что фейков и вранья оппоненты Беларуси будут создавать много. "Еще раз повторяю: мы знаем, чего они хотят, - обратил внимание глава государства. - Мы к этому готовы. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле. В этом вы можете не сомневаться".



Президент подчеркнул: белорусы не хотят никаких скандалов, конфликтов и никакой войны. "Мы люди мирные. И хотели бы, чтобы вокруг нас был мир", - резюмировал белорусский лидер.

