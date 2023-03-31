Лукашенко: Беларусь сама ни на кого не нападет, но адекватно ответит на агрессию

Беларусь сама ни на кого не нападет, но адекватно ответит на агрессию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию.



"Мы не переступим инициативно границу Беларуси никогда. Нам достаточно своей земли. Я только что говорил о демографической безопасности. Дай бог нам в два раза больше людей на этой территории, чем есть сейчас. Поэтому мы не собираемся ни на кого нападать. Но мы и не допустим, чтобы сапог чужого солдата или иностранца, недружественно нам настроенного, переступил нашу границу. Будем реагировать адекватно", - сказал глава государства.

