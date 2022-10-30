Лукашенко: Беларусь сможет реализовать все проекты по развитию дорожной инфраструктуры

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу главы государства.

"Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство - одни из важнейших и динамично развивающихся сфер национальной экономики, - говорится в поздравлении. - Своевременная и надежная доставка пассажиров и грузов внутри страны и за ее пределы - ваша ежедневная задача. И от того, насколько четко она выполняется, зависят мобильность населения и стабильная работа тысяч предприятий".

Президент подчеркнул, что с учетом складывающейся обстановки в мире сейчас от работников отрасли требуются особые ответственность, компетентность, гибкость в логистике: "И вы справляетесь со всеми вызовами, наращивая конкурентоспособность и повышая качество своих услуг. Убежден, что значительный потенциал отрасли позволит и в дальнейшем успешно достигать поставленных социально-экономических целей и реализовывать все проекты в развитии дорожной инфраструктуры Беларуси".

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия.





Поздравление Президента работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства





Работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником.

Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство - одни из важнейших и динамично развивающихся сфер национальной экономики.

Своевременная и надежная доставка пассажиров и грузов внутри страны и за ее пределы - ваша ежедневная задача. И от того, насколько четко она выполняется, зависят мобильность населения и стабильная работа тысяч предприятий.

С учетом складывающейся обстановки в мире сейчас от вас требуются особые ответственность, компетентность, гибкость в логистике. И вы справляетесь со всеми вызовами, наращивая конкурентоспособность и повышая качество своих услуг.

Убежден, что значительный потенциал отрасли позволит и в дальнейшем успешно достигать поставленных социально-экономических целей и реализовывать все проекты в развитии дорожной инфраструктуры Беларуси.

В этот праздничный день искренне желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия.





Александр Лукашенко.

30 октября 2022 г.