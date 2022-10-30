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Лукашенко: Беларусь сможет реализовать все проекты по развитию дорожной инфраструктуры
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу главы государства.
"Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство - одни из важнейших и динамично развивающихся сфер национальной экономики, - говорится в поздравлении. - Своевременная и надежная доставка пассажиров и грузов внутри страны и за ее пределы - ваша ежедневная задача. И от того, насколько четко она выполняется, зависят мобильность населения и стабильная работа тысяч предприятий".
Президент подчеркнул, что с учетом складывающейся обстановки в мире сейчас от работников отрасли требуются особые ответственность, компетентность, гибкость в логистике: "И вы справляетесь со всеми вызовами, наращивая конкурентоспособность и повышая качество своих услуг. Убежден, что значительный потенциал отрасли позволит и в дальнейшем успешно достигать поставленных социально-экономических целей и реализовывать все проекты в развитии дорожной инфраструктуры Беларуси".
Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия.
Поздравление Президента работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником.
Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство - одни из важнейших и динамично развивающихся сфер национальной экономики.
Своевременная и надежная доставка пассажиров и грузов внутри страны и за ее пределы - ваша ежедневная задача. И от того, насколько четко она выполняется, зависят мобильность населения и стабильная работа тысяч предприятий.
С учетом складывающейся обстановки в мире сейчас от вас требуются особые ответственность, компетентность, гибкость в логистике. И вы справляетесь со всеми вызовами, наращивая конкурентоспособность и повышая качество своих услуг.
Убежден, что значительный потенциал отрасли позволит и в дальнейшем успешно достигать поставленных социально-экономических целей и реализовывать все проекты в развитии дорожной инфраструктуры Беларуси.
В этот праздничный день искренне желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия.
Александр Лукашенко.
30 октября 2022 г.
Фото:БелТА
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