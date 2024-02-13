Лукашенко: Беларусь в высшем образовании сохранила лучшие советские традиции

Беларусь в высшем образовании сохранила лучшие советские традиции. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече с членами Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования, пишет БЕЛТА.



"Самое важное - мы сохранили преемственность и качество классического образования. Был риск кинуться в реформы и эксперименты. Нас очень активно пытались втянуть в них деятели различных зарубежных фондов. Это делалось не случайно. Будем честными: советская школа дала миру гениальные открытия, прославленные на весь мир имена. Тогда полученные в наших вузах знания были на вес золота. И сейчас в Беларусь едут учиться, потому что мы сохранили лучшие советские традиции", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко заметил, что для такой компактной страны, как Беларусь, 30 тыс. студентов из более чем 100 стран мира - это хороший показатель. "Экспорт образовательных услуг за 2023 год составил более $90 млн. Тоже неплохо", - сказал глава государства.



Президент напомнил, что в 90-е в стране сделали невозможное, чтобы сохранить научные школы и компетенции по подготовке специалистов с высшим образованием. "Берегли каждую копейку, вкладывали в сферу немалые средства. И результат: количество вузов выросло с 33 до 50, а студентов - в полтора раза", - отметил глава государства.



Однако Александр Лукашенко особо обратил внимание, что важно не только количество, но и качество.



Беларусь также открывала вузы в регионах. В 2004 году в Барановичах и в 2006 году в Пинске. Таким образом высшее образование стало еще ближе и доступнее в каждом уголке страны. Причем это делалось в период, когда экономика только-только начала оздоравливаться после финансового коллапса первых лет независимости.



"В Барановичах, Пинске, кое-где еще частные вузы мы открыли. Но вопрос сегодня в том, насколько они загружены, особенно в Пинске и Барановичах. Тогда губернаторы слезно просили открыть эти вузы, чтобы на региональном уровне готовить специалистов. Какой результат?" - поставил вопрос глава государства.



"То есть мы не просто определили тогда стратегический приоритет государственного развития, а сделали его практикой. Все предусмотрели: укрепили материально-техническую базу, обновили лаборатории и учебные аудитории, построили и продолжаем строить новые корпуса и общежития, обновляем старые", - перечислил Александр Лукашенко.



Например, сейчас работы ведутся в Белорусском государственном университете, Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники и других учреждениях.

