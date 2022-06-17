Лукашенко: Беларусь заинтересована в наращивании своего присутствия на индийском рынке

Беларусь заинтересована в наращивании своего присутствия на индийском рынке. Об этом накануне заявил Президент Александр Лукашенко в ходе встречи с послом этой страны Алоком Ранджаном Джа. В условиях экономического давления расширение партнерства со странами дальней дуги - один из приоритетов экономической политики. Наши страны в 2022-м отмечают 30-летие дипотношений. У Беларуси все предпосылки нарастить обороты сотрудничества с третьей экономикой мира. Наша страна - самый крупный поставщик калийных удобрений, а Индия - их самый большой потребитель.



"Как историк, я абсолютно убежден в том (и это мы уже с вами увидим в ближайшее время), что вся планета будет развиваться, ориентируясь на ту часть Азии, в которой расположена Индия. Великий Китай, огромная Индия. Очень перспективные и динамично развивающиеся, они будут диктовать моду в ближайшем будущем для всего мира. Мы приветствуем такое будущее планеты и, естественно, хотели бы найти свое место в растущей индийской экономике, хотели бы пользоваться и иметь поддержку индийского государства на всех уровнях. В долгу не останемся", - заявил белорусский лидер.

