Лукашенко: Беларусь заинтересована в возобновлении практики проведения с Монако мероприятий для деловых кругов

"Ваша страна хорошо известна своей актуальной позицией по изучению и сохранению нашего общего дома - планеты Земля, бережному природопользованию и сохранению биоразнообразия", - говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что развитие двустороннего взаимодействия в этой отрасли будет отвечать интересам как обеих стран, так и мирового сообщества.

