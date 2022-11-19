3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко: Беларусь заинтересована в возобновлении практики проведения с Монако мероприятий для деловых кругов
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Князя Монако Альбера II с национальным праздником, сообщает БелТА.
"Ваша страна хорошо известна своей актуальной позицией по изучению и сохранению нашего общего дома - планеты Земля, бережному природопользованию и сохранению биоразнообразия", - говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что развитие двустороннего взаимодействия в этой отрасли будет отвечать интересам как обеих стран, так и мирового сообщества.
Президент подтвердил заинтересованность Беларуси в плодотворном сотрудничестве с Монако по всем направлениям, в том числе путем возобновления практики проведения совместных торгово-экономических мероприятий для деловых кругов.
Александр Лукашенко пожелал Альберу II доброго здоровья и успехов.
Фото: БелТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов