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Лукашенко: Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступности медицинских услуг для населения
Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступности медицинских услуг для населения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступленияна заседанииVII Всебелорусского народного собрания, пишет БЕЛТА.
"В сфере здравоохранения Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступности медицинских услуг для населения", - подчеркнул Александр Лукашенко. Если еще 10 лет назад пересадка органов в стране была историческим событием, то сейчас это широко распространенное бесплатное для белорусов медицинское вмешательство. Более полутысячи таких операций проводится ежегодно не только в столице, но и в областных центрах.
"За три десятилетия мы добились (без ложной скромности) невероятных результатов в сакральной теме рождения малышей", - заявил Президент. Можно по праву гордиться тем, что мы смогли сократить материнскую смертность более чем в 6 раз, а младенческую в 5,3 раза и имеем одни из самых низких показателей в Европе и среди стран СНГ. Благодаря ЭКО только за последние 5 лет на свет появились более 4 тыс. маленьких белорусов.
Беларусь занимает 20-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран.
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