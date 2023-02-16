Лукашенко: Беларуси нужно аккуратно пройти свой путь и сохранить независимость

Беларуси нужно аккуратно пройти свой путь, пока идет переформатирование мира. Поэтому страна последовательно развивает отношения по разным направлениям, в том числе с Россией, Китаем, Ираном, Индией, другими странами дальней дуги. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью зарубежным и белорусским СМИ, сообщает БелТА.

В частности, глава государства рассказал, что на завтра намеченыпереговоры и встречи в России. "Потом у нас Китай, Си Цзиньпин пригласил в первых числах марта. Затем мы с Ираном ведем переговоры, с Индией прорабатывается", - отметил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что диверсификация крайне важна для Беларуси, чтобы сохранить свою независимость.