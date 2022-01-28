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Александр Лукашенко: Белорусам предоставят свободный от работы день в году для медобследования

Александр Лукашенко: Белорусам предоставят свободный от работы день в году для медобследования

Белорусам предоставят минимум один свободный от работы день в году для комплексного амбулаторного обследования. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БелТА.

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