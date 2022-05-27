Лукашенко: Белорусское телевидение обрело узнаваемый и неповторимый стиль

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам ХІV Национального телевизионного конкурса "Телевершина". Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

"Это яркое и важное событие в профессиональной жизни всех, кто ежедневно создает информационную картину современной истории Беларуси, - говорится в приветствии. - Благодаря вашим талантам, мастерству и стремлению к совершенствубелорусское телевидение обрело узнаваемый и неповторимый стиль. Настоящим открытием стала отечественная авторская журналистика - хлесткая и динамичная, убедительно отвечающая на информационные вызовы нашего времени".

Глава государства выразил признательность всем, кто, следуя принципам журналистской этики и преемственности традиций, интересно и объективно освещает события в стране и мире, открывает новые страницы исторической, культурной и духовной жизни белорусского народа, создает в эфире образ родной Беларуси.