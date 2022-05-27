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Лукашенко: Белорусское телевидение обрело узнаваемый и неповторимый стиль
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам ХІV Национального телевизионного конкурса "Телевершина". Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.
"Это яркое и важное событие в профессиональной жизни всех, кто ежедневно создает информационную картину современной истории Беларуси, - говорится в приветствии. - Благодаря вашим талантам, мастерству и стремлению к совершенствубелорусское телевидение обрело узнаваемый и неповторимый стиль. Настоящим открытием стала отечественная авторская журналистика - хлесткая и динамичная, убедительно отвечающая на информационные вызовы нашего времени".
Глава государства выразил признательность всем, кто, следуя принципам журналистской этики и преемственности традиций, интересно и объективно освещает события в стране и мире, открывает новые страницы исторической, культурной и духовной жизни белорусского народа, создает в эфире образ родной Беларуси.
"Пусть в телевизионной и творческой жизни вам всегда сопутствуют зрительская любовь и признание. Будьте всегда на вершине профессионального успеха", - пожелал Александр Лукашенко.
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