Лукашенко: Без науки и образования не может быть никакого качества

Без науки и образования не может быть никакого качества. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявилна встречес членами Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования, пишет БЕЛТА.



"Науке надо уделить первостепенное внимание. Нужно спланировать мою работу в вузах, Академии наук, научных учреждениях", - сказал глава государства.



Президент подчеркнул, что если раньше для него было актуальнее работать в полях, на конкретных предприятиях, то сегодня многие практические вопросы решены, и нужно работать на более высоком уровне. "Наука - вот, что нам надо. Это основное звено, за которое, ухватившись, мы можем вытащить всю цепь. И образование. Никакого не может быть качества без науки и образования", - уверен белорусский лидер.



По его словам, в этих целях в том числе необходимо переориентировать финансирование и денежные потоки, где необходимо. "Но только под конкретный результат. И жесточайший спрос за исполнение", - предупредил глава государства.