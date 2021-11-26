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Лукашенко - беженцам: Мы не будем принудительно отправлять вас на родину

Президент Беларуси выступает перед беженцами в транспортно-логистическом центре.

"Мы ничего не будем делать насильно. Захотите уйти отсюда - поможем. Не захотите - будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни",

- подчеркнул

глава государства.

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