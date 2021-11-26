ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Александр Лукашенко открыто поговорил с беженцами на границе - видео

Президент Беларуси выступил перед беженцами в транспортно-логистическом центре. Александр Лукашенко открыто поговорил с людьми на границе. Подробности -ввидео.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все