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Лукашенко: Безвиз встал поперек горла нацменам в Польше и Литве
Закрытие пунктов пропуска на западных границах Беларуси, по словам Александра Лукашенко, является экономической провокацией. Буквально на днях глава государства утвердил представленные ему предложения со стороны правительства и МИД по ответным мерам, о чем он заявилв интервьюзарубежным и белорусским СМИ.
"Закрыли они погранпереходы - нам от этого ни жарко ни холодно. Они в очередной раз выстрелили себе в ногу. Мы под санкциями, все равно в Европу не едем. Наши люди едут туда по минимуму, - заметил Президент. - А если мы запретим, к примеру, полякам-водителям переезжать границу к нам? Тысячи автомобилей, фур к нам приезжают. Вот если мы закроем?"
Александр Лукашенко убежден, что одной из причин подобных действий со стороны Польши и Литвы стало введение Беларусью безвизового режима. "Это очень сильно по ним ударило. Особенно литовцы, возвращаясь обратно, говорят: "Какая же там диктатура? Мы там свободно подешевле можем купить, заправить автомобиль и прочее, - констатировал глава государства. - Это плохо повлияло на обстановку внутри".
"Это поперек горла нацменам в Польше и Литве. Вот они и начали закрывать, чтобы создать проблемы. Для кого, для белорусов? Нет, для своих людей. Коль они это публично делают, мы вынуждены отвечать публично", - добавил Президент.
Глава государства подчеркнул, что если бы принятые меры наносили вред экономике Беларуси, то ответные меры были бы более жесткими. "Если эскалация в этом направлении продолжится, мы жестче ответим", - предупредил белорусский лидер.
Полную версию интервью Президента Беларуси зарубежным и белорусским СМИ смотрите ЗДЕСЬ.
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