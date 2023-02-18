Лукашенко: Безвиз встал поперек горла нацменам в Польше и Литве

Закрытие пунктов пропуска на западных границах Беларуси, по словам Александра Лукашенко, является экономической провокацией. Буквально на днях глава государства утвердил представленные ему предложения со стороны правительства и МИД по ответным мерам, о чем он заявилв интервьюзарубежным и белорусским СМИ.

"Закрыли они погранпереходы - нам от этого ни жарко ни холодно. Они в очередной раз выстрелили себе в ногу. Мы под санкциями, все равно в Европу не едем. Наши люди едут туда по минимуму, - заметил Президент. - А если мы запретим, к примеру, полякам-водителям переезжать границу к нам? Тысячи автомобилей, фур к нам приезжают. Вот если мы закроем?"

Александр Лукашенко убежден, что одной из причин подобных действий со стороны Польши и Литвы стало введение Беларусью безвизового режима. "Это очень сильно по ним ударило. Особенно литовцы, возвращаясь обратно, говорят: "Какая же там диктатура? Мы там свободно подешевле можем купить, заправить автомобиль и прочее, - констатировал глава государства. - Это плохо повлияло на обстановку внутри".

"Это поперек горла нацменам в Польше и Литве. Вот они и начали закрывать, чтобы создать проблемы. Для кого, для белорусов? Нет, для своих людей. Коль они это публично делают, мы вынуждены отвечать публично", - добавил Президент.

Глава государства подчеркнул, что если бы принятые меры наносили вред экономике Беларуси, то ответные меры были бы более жесткими. "Если эскалация в этом направлении продолжится, мы жестче ответим", - предупредил белорусский лидер.