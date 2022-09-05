Лукашенко: Боевой опыт наших дедов-победителей сегодня востребован как никогда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил офицеров, ветеранов и служащих Западного оперативного командования Вооруженных Сил с 80-летием образования соединения. Об этом БелТА сообщилив пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Западное оперативное командование стало правопреемником прославленной 28-й Краснознаменной общевойсковой армии. Воины объединения, сформированного в тяжелые дни осени 1942 года, проявляя массовый героизм, внесли неоценимый вклад в освобождение Беларуси и Украины, участвовали во взятии Берлина и Праги.

"Память об этой героической истории мы свято храним, а боевой опыт наших дедов-победителей сегодня востребован как никогда, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Напряженность вблизи границ Беларуси постоянно усиливается, и в этих условиях неизмеримо возрастает роль Западного оперативного командования как главного форпоста на западных рубежах нашей Родины".

"Убежден, что вы с честью справитесь со всеми поставленными задачами по обеспечению военной безопасности государства и защитите покой и мирный труд белорусского народа. Благодарю за службу", - говорится в поздравлении.

Поздравление Александра Лукашенко с 80-летием образования Западного оперативного командования Вооруженных Сил

Офицерам, ветеранам и служащим Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Дорогие товарищи!

Поздравляю вас с 80-летием образования Западного оперативного командования - правопреемника прославленной 28-й Краснознаменной общевойсковой армии.



Воины объединения, сформированного в тяжелые дни осени 1942 года, проявляя массовый героизм, внесли неоценимый вклад в освобождение Беларуси и Украины, участвовали во взятии Берлина и Праги. Память об этой героической истории мы свято храним, а боевой опыт наших дедов-победителей сегодня востребован как никогда.



Напряженность вблизи границ Беларуси постоянно усиливается, и в этих условиях неизмеримо возрастает роль Западного оперативного командования как главного форпоста на западных рубежах нашей Родины.



Убежден, что вы с честью справитесь со всеми поставленными задачами по обеспечению военной безопасности государства и защитите покой и мирный труд белорусского народа.



Благодарю за службу.



Желаю всем ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в деле служения Отечеству - Республике Беларусь.



Александр Лукашенко.