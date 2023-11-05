Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником и 90-летием гражданской авиации, пишет БЕЛТА.

"Белорусская авиационная отрасль сегодня - отлично организованная структура, которая обладает большим научно-техническим потенциалом, постоянно совершенствуется и решает серьезные многоплановые задачи. Осуществляется перевозка пассажиров и грузов, работают воздушные гавани. Созданы и успешно развиваются современные производственные площадки, где освоены техническое обслуживание и ремонт любых советских, российских и зарубежных самолетов", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что все это стало возможным благодаря высокой квалификации тружеников отрасли - настоящих специалистов, влюбленных в небо и свою профессию. Особые слова признательности Президент адресовал ветеранам: "Ваши опыт и стремление к новому позволили реализовать самые смелые проекты".

"Убежден, и впредь будет сделано все возможное, чтобы амбициозные планы по развитию гражданской авиации в республике воплотились в жизнь и самолеты белорусского производства как можно скорее поднялись в небо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал сотрудникам, ветеранам гражданской авиации и их семьям крепкого здоровья, благополучия и безоблачного счастья.