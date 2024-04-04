Лукашенко - чиновникам: мы должны защитить суверенную Беларусь своим трудом, кровью, потом и жизнью

"Мужики, все сконцентрировано на то, чтобы найти путь нас свалить. Какие бы ни были у нас с вами отношения (я вас там ругал, снимал с работы и прочее), вы должны быть государственными людьми. Ни я, ни вы лично ничего не значим по сравнению с тем, что значит для нас суверенная и независимая Беларусь. Мы ее должны защитить. Своим трудом, кровью, потом и своей жизнью. Конечно, не дай бог, все мы хотим жить. А чтобы не умирать, не погибать, надо просто работать, нужна экономика. Еще раз подчеркиваю: для того, чтобы была нормальная экономика, у нас все есть, всего хватает. Но надо четно работать", - заявил белорусский лидер.